AVOKAADODE ANOMAALIA! Eesti fännid kaotavad lootust: „Kui kõik on seest halvad, siis see ajab vere keema!“

„Varahommikul, kui teekann keeb ja leib on röstitud, lõikan lahti eelmisel õhtul ostetud avokaado – ja uskumatu, taas on see laiguline ja ebameeldivat värvi! Mõtlen lausa Eestist ära kolimisele, et nautida oma lemmikuid ja mitte raha tuulde visata,“ kurdab 19aastane avokaadosõbrast neiu. Miks on paljud Eestis müügil olevad avokaadod söömiskõlbmatud?