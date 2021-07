VIDEO | Liina Kersna: laste vaktsineerimisele peavad väga tõsiselt mõtlema need vanemad, kes nägid, et nende lapsed jäid distantsõppega hätta

Tanel Kiik avas uusi reisimise tingimusi. Kui riigi nakatumisnäitaja jääb vahemikku 75–200, siis ei rakendu Eestisse saabumisel piirangud, kui inimesel on ette näidata tõend Covid-19 vastase vaktsineerimise, haiguse läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Ilma tõendita Eestisse saabumisel tuleb riiki jõudes teha koroonaviiruse test. Tulemuse selgumiseni peab inimene viibima oma elukohas. Saabumisel Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 200, peab jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni, mida on võimalik lühendada kahe negatiivse testiga. Piirangutest on vabastatud inimene, kellel on vaktsineerimiskuur lõpetatud või kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud.

Kiik ka ütles, et suveperioodil toimuv nakkuse tõus mõne nädalaga on varsti suur probleem. Ta sõnas, et vaktsineerimise numbrid kasvavad visalt. „Eesmärk on, et see oleks kiirem,“ ütles minister, et üle Eesti on saadaval väga palju vaba aega vaktsineerimiseks.

Ministri sõnul on mittevaktsineeritute diskrimineerimisest rääkimine kohatu. Ta ütles, et seekord ühiskonda täielikult ei sulgeta, aga üritustele lubatud inimeste piirarvu hakatakse nakatumise kasvamisel langetama.

Kiige sõnul on võimalik teatud piirarvust korraldada üritust nakkusohutult, kui inimene tõestab, et on vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud, teinud testi või teeb selle kohapeal.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tundis muret, et noorte hulgas on nakatumine kasvanud 109%, samas on näha ka vaktsineeritud noorte kasvu. 12–15 aastaste hulgas on ligi 13% vaktsineeritud, 13–17 aastasest 31% ja 18–29 aastastest 38% on tänaseks ühe doosiga vaktsineeritud. Ta tõi hea näitena välja Tartu, kes on teinud tööd, et noored tuleksid vaktsineerima - heade mõtete linnas on 16-18aastastest vaktsineeritud peaaegu pooled.

Ta ka rääkis, et noored on nakatunud lastelaagrites ning laste puhul tuleb olla tähelepanelik, sest sümptomid võivad olla väga väiksed.

„Väga tõsiselt peavad mõtlema laste vaktsineerimisele need lapsevanemad, kes nägid, et nende lapsed jäid distantsõppega hätta,“ rääkis haridus- ja teadusminister.