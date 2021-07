Luksuv ja kõhuvaludes Jair Bolsonaro viidi haiglaravile 

Asi on Bolsonaro jaoks muidugi naljast kaugel. 2018. aastal toimunud valimisüritusel pussitas vaimselt häiritud mees teda kõhtu. Bolsonaro kaotas 40 protsenti oma verest ning haav oli äärmiselt tõsine. Sestsaati on ta pidanud mitu korda opilaual käima. Kõhuvalud on tema igapäevased saatjad. BBC vahendab arstide sõnu, kelle arvates võib krooniline luksumine ärritada tema hella ning armistunud seedekulglat.