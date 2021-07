LOTERII-ALLEGRII: Läti kaalub USA-stiilis vaktsineerimislotot 

Õigusriigi argument pole peatanud aga näiteks mitut USA osariiki, mis keelitavad vaktsineerijaid loteriivõitude ja ülikoolistippidega (meenutagem, et Ühendriikides pole kõrgharidus tasuta ega ka odav). Näiteks Michigani osariigis võisid kõik vaktsineeritud huvilised osaleda miljonidollarise peavõiduga loteriis. Peavõit loositi välja kolmapäeval, kuid järgnevad väiksemad loosimised, millest igaüks on võiduga 55 000 dollarit. Oregon pakkus samuti miljonit ning üht 10 000 dollari suurust võitu igale maakonnale. Ohio pani loteriil välja koguni viis miljonidollarist võitu. Kuigi need kergitasid vaktsineerimishuvi märgatavalt, jäi osariigil siiski loodetud 50protsendisest hõlmatusest natuke puudu.

Õiguskantsler Jansons sõnas Läti rahvusringhäälingule, et peab nn vaktsiiniloteriid ebaeetiliseks. Vaja oleks parandada rahva arusaama sellest, miks on vaktsineerimine vajalik ja ohutu. Ta leiab, et mitmed Läti poliitikud tegid pandeemia esimese laine ajal mõtlematuid avaldusi, mis vähendasid rahva usku valitsuse ettevõtmistesse koroonaviirusega võitlemisel. Samas ei välista Jansons iseenesest võimalust, et mõnd rühma lätimaalasi võib ees oodata kohustuslik vaktsineerimine. Enne seda peab siiski tegema muudatusi seadusandluses.