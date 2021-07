RASSISM VÕI PRAGMAATILISUS? Jõukas linnaosa tahab suurlinnast lahku lüüa 

Üldjuhul on Atlanta ametnikud ja poliitikud nõus, et kuritegevusega tuleb võidelda ning rahval on õigus rahulolematusele, kuid samas ei taha keegi linnaosal minna lasta. Probleem peitub nende jaoks mujal kui kuritegevuses: jõukas rajoon, mille elanike keskmine palk ulatub kusagil poole kõrgemale linna üldisest tasemest, on Atlantale soodne maksuallikas. Ega see Buckheadi elanikele teadmata fakt pole ning ilmselt tekitab parajalt paksu verd ‒ miks pean mina hoidma üleval linna, mis minu turvalisuse eest ei viitsi hoolitseda?