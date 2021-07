Kuidas sai terviseameti advokaadiks sotsiaalministeeriumi kõrge ametniku kaaslane? Lanno guugeldas! 

Mitmed allikad on avaldanud Õhtulehele kummastust, et terviseametit esindab kindlustusvaidluses just Urm. Kuna tegu on kantsler Priske ihuadvokaadiga, paluti uurida, et äkki ei mängitud tema valvata oleva riigiameti esindamist advokaadile kätte. Terviseameti peadirektor Üllar Lanno selgitab aga, et jõudis Blessneri bürooni hoopiks lihtsamat teed pidi.