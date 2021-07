„SUHTEMINUTID“ | Eduakadeemik Roland Tokko jagab kavalat nippi, kuidas tõsta mehe testosteroonitaset 

Edu Akadeemia juht Roland Tokko aitab inimestel üles leida oma tõeline potentsiaal. „Naised kipuvad tihtipeale suhtes olles tegema endale karuteene ja seda armukadedusega,“ teab mees oma kogemusest rääkida. „Kui naine annab mehele litaka verbaalselt või füüsiliselt, kukub mehe testosterooni tase hoobilt alla. Mida rohkem naine seda erinevates olukordades teeb, seda rohkem õpetab ta mehele alateadlikult, et tema juuresolekul peab tolle testosteroonitase igkas juhuks all olema, et jälle mingit jama ei juhtuks.“

