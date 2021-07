Juhtkiri | Vajame kaitset tapva kuumuse eest 

Olgugi et tänavuse rannailma üle oleks patt nuriseda, on ühtlasi selge see, et kui õhutemperatuur on mitu nädalat peaaegu vahet pidamata üle 25 kraadi, mõjub see kurnavalt eelkõige nõrgema tervisega inimestele. Pealegi on vaks vahet, kas suveilm langeb kokku puhkusega ja ilusat aega saab nautida näiteks isiklikul suvilaõuel võrkkiiges lesides ja ülekuumenenud keha vajaduse korral merre kastes või tuleb aasta kõige palavam aeg veeta päeval konditsioneerita töökohal ja öösel jahutuseta kortermajas.