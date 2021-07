Riigipiir ületamatuks? Omatahtsi Venest Eestisse tulek muutub väga raskeks, ütlevad piirivalvurid 

Egert Belitševiga sama juttu räägivad ka piirivalvurid, kes viisid Õhtulehe ajakirjanikud tutvuma ehitustöödega Eesti riigipiiril. Nad ütlevad, et nii Läti kui ka Leedu tegid oma piirirajatised kiiresti valmis, kuid Eesti oma saab parem ja arvestatud on selle tulevikus veel vingemaks tuunimisega. Pealegi saab kogu ehitatav piirirajatis kaamerad ja andurid ehk viivitustara on rajatavast vaid kõige silmapaistvam osa.