REOSTUNUD VESI! Stroomi rannas heisati lilla lipp 

Soole enterokokid ja Escherichia coli on tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Enamik nende bakterite vorme on ohutud, isegi kasulikud. Kuid nende bakterite hulgas võib esineda mikroorganisme, mis võivad põhjustada näiteks seedetrakti haigusi. Kuna soole enterokokid ja kolibakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad head indikaatororganismid vees võimaliku hiljutise fekaalse reostatuse määratlemisel.