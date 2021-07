Mikk Pärnits | Estonia huku saladus: Mart Kallas lööb meid kõiki 

Eesti perekond on naisele ja lapsele kõige ohtlikum koht. See on fakt, millest EKRE ning end tõe ja reaalsuse kehastuseks pidav keskealine eesti mees teada ei taha. Naine ja laps pole mees. Nad on mehest allpool asuvad „mitteinimesed“. Seega õigustavad seesugused vanamehed vägivalda jõupositsioonilt, sest nemad otsustavad teiste eest, mis on vägivald ja mis mitte. Keskealised mehed ei ole kunagi suutelised endasse süüvima ja nägema end kui probleemi alget.