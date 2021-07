KUIDAS KOHTLEB RIIK TRANS-INIMESI? Läbipaistmatu süsteem ja hinnanguid andvad spetsialistid 

Joosep* on kolmekümnendates trans-mees, kes töötab videotehnikuna. Esimese visiidi ajal hakkas Rammul talle rääkima, et ehkki ta on ametilt ka meestearst, tuleb normaalseid mehi tema juurde aina vähem. Et meedias räägitakse üha enam pedofiilidest, zoofiilidest ja transseksuaalidest, ja et selle vajalikkust ta ei mõista. See kohtumine oli Joosepi jaoks kõige ebameeldivam. „Neid asju ei öelnud mulle mitte troll sotsiaalmeedias, vaid inimene, kellelt ma tulin abi ja tuge otsima,“ kirjeldab ta.