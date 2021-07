KRUIISILAEVAD ON TAGASI! Turistid saavad Eestit imetleda ainult „mulli seest“ 

AS Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsioonijuht Sirle Arro rääkis Õhtulehele, et kruiisilaevade täituvus on praegu märksa väiksem kui tavaliselt, umbes pool. Kõik reisijad ja meeskonnaliikmed on enne reisi algust teinud koroonatesti ja/või vaktsineeritud.

„Haigusnähtude monitoorimine toimub igapäevaselt. Laevadel on olemas testimiskeskused, täiendav meditsiiniline personal ning kajutid võimaliku isolatsiooni tagamiseks. Rääkimata juba tavapäraseks kujunenud desovahendite olemasolust ning toitlustuse ja meelelahutuse ajal hajutatuse ja minimaalsete kontaktide tagamisest. Muud teenused on võimalikult konktaktivabad,“ kirjeldab Arro.

„Reisijate maaletulek toimub esialgu vaid niinimetatud „mulli“ (bubble – ingl. k) kontseptsiooni alusel, mis tähendab, et kruiisireisijatel on minimaalne kokkupuude kohalike elanikega, et kaitsta neid vastastikku võimaliku nakatumise eest. Reisijad saavad maale ainult kruiisifirma organiseeritud ja Eesti partneri korraldatud ekskursiooniga ning külastavad ainult neid kohti, kus on võimalik tagada reisijate turvalisus, minimaalne kokkupuude kohalikega ning hajutatus. Kõik reisijaid teenindavad bussijuhid ja giidid peavad olema testitud või vaktsineeritud, sama kehtib sadamapersonali kohta. Reisijate ja meeskonnaliikmetega vahetult kokku puutuvad inimesed peavad kandma maske,“ räägib Arro. Bussis, restoranis jm on märgistatud istekohad. Tänu sellele saab vajadusel kiirelt kindlaks teha lähikontaktsed.