VIDEO | Uuringute juht: parvlaev Estonia ülemine tekk ja korstnaosa said uppudes päris palju viga

Senine info laevavraki olukorrast on saadud sonari- ja 3D-skannimise tulemusel. „Mida me näeme: ilmselgelt on Estonia vrakil erinevaid vigastusi, mis on tekkinud põhjaga kokkupuutes,“ rääkis Arikas. „Kui laev uppudes merepõhjaga kokku puutus, siis kõige suuremad vigastused on toimunud ahtriosas, kus ka on joonistega võrreldes näha, et tegu on kergemate konstruktsioonidega, mis on tundlikumad erinevatele vigastustele. Kuid need vigastused kanduvad edasi ka laeva kesk- ja vööriosasse. Me näeme, et laeva ülemine tekk ja korstnaosa on saanud päris palju viga.“

Paar päeva tagasi sai teatavaks, et Estonia keres on avastatud veel mitu 10–15meetrist pragu. Arikas selgitab, et praegune tehnoloogia on kordades detailsem, kui oli võimalik kasutada varasemate vrakiuuringute puhul. Ühtegi konkreetset üllatust uurijatel senini tekkinud pole.

Rene Arikas (vasakul) Foto: Madis Veltman / Postimees

Uuringu juhi sõnul käiakse senistel uuringutel avastatud kohad, kus skaneerimispilt ei kattu laevajoonistega, kindlasti üle teise meetodiga – ilmselt mõtleb ta videorobotit –, kinnitamaks, et tegu on tõesti vigastuse ja mitte mõõteseadme veaga.

Arikase sõnul on ümber laevavraki tuvastatud ka palju inimtekkelisi objekte – kindel on, et tegu pole looduslike moodustistega. Kas need on sinna langenud Estonia pardalt, seotud selle uppumisega või sattunud merepõhja mingil muul hetkel Läänemere tormises ajaloos, peab selgitama täiendav uurimine. „Kindlasti on tegemist asjadega, mida peame võimaluse korral lähemalt uurima.“