APPI, PEAS KIHUTAVAD SAJAD MÕTTED! Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega naine: „Jäin keskendumisvõimetuse tõttu tööst ilma ja hiljem ei julgenud uut kohta otsida.“ 

„Kui ma ravimeid ei võta, on mul väga raske olla nii-öelda kohal, sest peas kihutavad sajad mõtted või kummitavad laulud jne. Nii on kogu aeg, seda ei saa välja lülitada. See on väga kurnav,“ räägib noor naine, kes sai tänavu kevadel aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosi. Kas tööandjad on valmis vastu võtma vaimse tervise probleemidega inimesi?