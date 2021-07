MÕISTUSEVASTANE, AGA MIDAGI TEHA EI SAA: korruptsioonivastasele võitlusele vilistavad ametnikud jäävad esialgu saladusse 

Foto: Vallo Kruuser / Ekspress Meedia

Mai lõpus esitas Õhtuleht andmekaitse inspektsioonile (AKI) sekkumistaotluse, et kohustada justiitsministeeriumi avalikustama nimekirja 800-1000 kõrgest riigiametnikust, kes on jätnud esitamata majanduslike huvide deklaratsiooni. Inspektsioon leiab, et seadusandja (loe: justiitsministeerium) on andmetele ligipääsu nii hallilt kirja pannud, et pole võimalik tuvastada, kas küsitud nimekiri peab olema avalik või mitte.