Võhmas lapsi pussitanud naine läheb kohtu alla 

1. märtsi õhtul pussitas Võhmas elav Raili (37) tema korteriuksest mööduvaid kaht algkooliealist poissi, kes kutsusid naabermajas elavat tüdrukut mängima. Täpsemad asjaolud selgitab välja kriminaalmenetlus. Naine on võetud vahi alla ja talle on esitatud kahtlustus mõrvakatses. Vennad said raskelt vigastada.