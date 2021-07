FOTOD | Kopli lahelt leiti 3,4 kilomeetri reostuslaik, mis hajus ise

Teisipäeval kella 16.50 paiku teatas Kopli lahel liikunud jeti juht õhukesest merereostuse kihist piirkonnas. PPA merevalvekeskus saatis kohapeale politsei mootorpaadi M-15 ja laeva Raju ning reostuse ulatusest parema ülevaate saamiseks kaasati lennusalga lennuk. Lennukimeeskond tuvastas, et piklik reostuselaik on ca 3,4 kilomeetrit pikk ja 0,2 kilomeetrit lai ning ulatub Bekkeri sadama juurest Kakumäe sadama ja Kopli poolsaare tipuni.

PPA valmisoleku ja reageerimise büroo mereturvalisuse grupi juht Marge Kohtla rääkis, et reostus ei kujuta ohtu ümbritsevatele inimestele. „Lennusalga vaatluslend ja kaldalt luuret teinud päästjad kinnitasid, et reostus ei ole kaldale jõudnud. Mõned ümbruskonna elanikud on küll teatanud ebameeldivast lõhnast, kuid praegustel andmetel ei ole reostus inimestele ohtlik,“ rääkis Kohtla.

"Raju meeskond lõpetas reostustõrje eile kella 22.30 paiku. Kontsentreeritumas alas õnnestus absorbentpoomide abil reostust piirata. Kogu reostust likvideerida ei olnud võimalik, sest kiht oli sedavõrd õhuke ning hajus osaliselt ise,“ sõnas Kohtla, kelle sõnutsi tuvastati veel kolmapäeva hommikul väiksemad reostuse laigud. „Kella 10 paiku tegi lennusalk Kopli lahe kohal vaatluslennu ning selleks ajaks oli reostus pea täielikult hajunud. Praegu on keset lahte veel väike reostuse laik, kuid ka see on hajumas.“

Keskkonnaameti järelevalveosakonna Harjumaa büroo juhataja Tarmo Tehva sõnul võeti proovid nii reostuslaigult kui kahtlusaluselt laevalt. „Proovid lähevad laborisse, ootame nende vastuseid. Samuti ootab veel välja selgitamist see, kui suur kogus õli merre lekkis.

„Praegu on teada, et ühel Bekkeri sadamas süvendmistöid teinud laeval oli probleeme hüdraulikaga ja esialgne pilt, mis meile merel avanes, annabki alust arvata, et tegu oligi hüdraulikaõli lekkega. Leke suleti kohe, kui see avastati ning kahtlusalune laev läheb remonti,“ sõnas Tehva.