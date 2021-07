Kreekat süüdistatakse tuhandete asüülitaotlejate tagasisaatmises 

Süüdistus tugineb mitme inimõigusorganisatsiooni hinnangul, et Kreeka saadab tuhandeid asüülitaotlejaid tagasi Türki. Naabriga on Kreekal põgenikega seoses tõepoolest keeruline lähiajalugu. 2020. aasta veebruaris teatas Türgi, et ei kavatse enam Euroopasse pürgivaid pagulasi kinni hoida. Kreeka ja Bulgaaria piirid sattusid tugeva surve alla. 2019. aastal passis Kreeka-Türgi piiril ISISe võitleja, keda kreeklased kategooriliselt vastu võtmast keeldusid, kuid kelle kohta Ankara teatas, et kuna too soovib ise just Kreekasse pääseda, siis on ta nüüd naabri mure. Lõpuks andis Türgi siiski järele.