Viljandi probleemsel ülekäigurajal bussilt löögi saanud naine suri haiglas 

„Samal ülekäigurajal on ka varem sarnaseid õnnetusi aset leidnud, kus ülekäigurajale lähenevale sõidukijuhile jääb teeületaja märkamatuks. Mitte vaid selle, aga kõigi ülekäiguradade juures tuleb olla ütlemata tähelepanelik ja veenduda, et keegi ei ole teeületust ootamas või teed juba ei ületa. Arutluskoht on seegi, et kui taolised õnnetused ühes konkreetses kohas korduma hakkavad, siis kuidas liikluskorralduslike vahenditega saaks olukorda parendada,“ sõnas Virk.