Päästev vesi: päästeameti autod tangitakse palava ilmaga nii kustutus- kui ka joogiveega 

VESI PÄÄSTAB: Kaitseriietuses töötamine on päästjatele tänavuse tulikuuma suvega paras katsumus ja vett juuakse liitrite kaupa. Foto: Erki Pärnaku

„Mingeid erilisi nippe päästjatel kuuma ilma vastu ei ole, eks igaühel on oma võtted, kuidas ta hakkama saab. Joogivesi on selline asi, mida praegusel ajal jookseb kõvasti meestest läbi, igaühel peab veepudel kindlasti kaasas olema,“ ütleb päästeameti Tartumaa vanemoperatiivkorrapidaja Gehrt Kompus ja lisab, et peale kustutusvee on päästeautodes alati tublisti joogivett.