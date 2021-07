Juhtkiri | Kas kallis kütus on paratamatus? 

Küsimus, kas hinnakujundus on päriselt niivõrd sirgjooneline, tekib aga siis, kui võrrelda Eesti müüdavate kütuste hinda pikema aja jooksul naabrite Läti ja Soomega. Nagu sedastab Eesti Pank: kui juunis oli Eestis bensiiniliiter 10 senti kallim kui Lätis, siis vaid pool sellest on seletatav maksuerinevuste abil. Kui kütusemüüjad ruttasid selgitama, et võrrandi teise poole moodustavad Eestis kehtivad kõrgemad taastuvenergia- ja kliimanõuded, siis kas me saame kindlad olla, et seegi on kogu tõde? Selge see, et tavatarbijale hoomamatu hinnakujundus võimaldab sogases vees suuri kalu püüda: kas keegi toona üldse pani tähele, et kui mullu bensiini impordihind hoopis langes, siis jäi hinnalangus meil igatahes väiksemaks, kui see oli Soomes ja Lätis? Kaubanduslik juurdehindlus ulatus sel ajal aga lausa 21%-ni. Kas tihedas konkurentsiolukorras, mis väidetavalt säästab meid veelgi suurematest hinnatõusudest, poleks pidanud käivituma hoopis hinnasõda?