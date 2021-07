ÕL VIDEO | Elroni rattapilet valmistab reisijatele segadust: „See on nukker, sest ma pole väga probleeme näinud. Enamasti on neid rattakonkse ülegi.” 

Üldine meelestatus rattapiletite osas oli rongisõprade seas pigem segane. Nii mõnigi mitte-rattur ütles, et jääb selgusetuks, milleks seda piletit vaja on, sest probleem polevat kuigi suur. Õhtulehega rääkinud Tõnu, kes rongiga Tartu poole suundus ütles lausa, et sedasi on juba bussiga mõistlikum sõita, sest bussis ei võeta küll pagasi eest lisatasu.