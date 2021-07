Coopi autoloosi võitja: ma ütlesin juba algusest peale, et sellest saab minu auto! 

Virve mäletab väga hästi seda hetke, kui Coopist võidukõne tuli. Ta luges parasjagu raamatut „Peetri keisrinna“ ning oli mõtetega 18. sajandis. „Äkki helises telefon – võõras number oli ja mõtlesin, et mingi müügimees. Väga meeldiva häälega noormees teatas, et ta on Coopist ja teadis, et ma käin Tammiste Coopis ning millise summa eest olen ostnud. Mõtlesin, et kindlasti Coopile tehakse mingit statistikat klientide suhtes. Hakkasime edasi rääkima ja siis ta ütles, et olen auto võitnud,“ meenutab Virve. „Mul minut aega süda seisis. Mõtlesin, kas see on tõsi,“ muigab proua. Virve oligi võitnud sellesama auto, mis seisis Tammiste Coopi ees ja mida ta oli juba mõnda aega naljatades enda omaks nimetanud.

Esimese asjana rääkis Virve võidust oma abikaasa Mihklile, kes oli tükk aega sõnatu. Seejärel helistas ta lastele, lastelastele, õele, sõbrannadele. „Kõik nad rõõmustad koos minuga!“ kinnitab naine.

Abikaasa on alati autojuhiks

Virve ja Mihkli kodu asub Sindis, kus nad mõlemad on terve elu elanud. Kuigi ka Sindis asub mitmeid poode, on viimased paar aastat käidud siiski Tammiste Coopis. „Mulle meeldib väga Tammiste Coop, sest siin on ruumi parkida, taaraautomaat, postkast. Kauplus on alati puhas ning valik on suurepärane. Siin on kena kulinaarialett ja näiteks sült on väga maitsev. Olen tellinud ka sünnipäevalauale Coopi Kokkade tooteid. Müüjad on samuti väga kenad. Mida veel tahta!“ loetleb Virve. Ta tunnistab, et teeb alati poodi tulles ostunimekirja, kuid tihti lipsab ostukorvi midagi sellist, mida ei plaaninud soetada. „Näiteks hiljuti ostsin teki – siit tõesti leiab absoluutselt kõik vajaliku,“ lisab Virve.

Kuna Virve enam autoga ei sõida, siis on alaliseks autojuhiks abikaasa Mihkel. Praegu liiguvad nad Hondaga, mis sai samuti kunagi uuena ostetud. Mis täpselt eakast sõidukist saab, pole veel otsustatud – küllap müüakse see maha, sest seisma jätta ei ole ju mõtet. Virve avaldab sedagi, et abikaasa pabistas korralikult, kas saab ikka uue Toyotaga hakkama. „Eks see ole uus auto ja uus tehnika. Mina aga ütlesin, et küll sa saad, kõik on õpitav. Ja kindlasti saabki,“ sõnab Virve.

Peolaud on kaetud koduaeda õunapuu alla

Virve on nüüdseks kümmekond aastat pensionipõlve pidanud, kuid varasemalt kuulus talle väike ilusalong. „Seal oli maniküür, pediküür, kosmeetik, juuksurid, massaaž – ise tegingi ma massaaži. Kui saabus pensioniaeg, siis müüsin selle ära – mõtlesin, et elada on vaja, sest töö pole elus number üks,“ jutustab Virve. Praegusel ajal on Virve suurimad hobid lugemine ning aiandus.