WHO: kolmas vaktsiinidoos näitab ravimitootjate ahnust ja selle mõju pole piisavalt uuritud 

Maailma terviseorganisatsioon teatas, et praegu on liiga vähe andmeid, mis puudutavad erinevate vaktsiinide omavahel segamist või n-ö kolmanda doosi manustamist. WHO peadirektor Tedron Adhanom Ghebreyesus põrutas, et vaktsiinidega kaasnev ebavõrdsus on tingitud ravimitootjate ahnusest. „Me teeme praegu teadlikke valikuid, et mitte kaitsta neid, kes seda vajavad,“ rääkis Ghebreyesus. Ta lisas, et esmatähtsaks tuleks pidada inimesi, kes pole veel ühtki doosi saanud, vahendab The Guardian. WHO juht kutsus Pfizer/BioNTechi ja Modernat üles kogu jõuga Aafrika vaktsiinihanke töörühma ja madala ning keskmise sissetulekuga riike toetama.

Samal teemal Tervis | Uudised Pfizer näeb vajadust ka kolmandaks vaktsiinidoosiks Deltatüve kiire leviku taustal kerkis ravimitootjatel plaan manustada inimestele ka kolmas vaktsiinisüst. Pfizeri teadlased leidsid, et see kasvatab vaktsiini efektiivsust ohtliku tüve vastu ja tõstab antikehade taset kuni kümme korda. WHO juhtivteadur dr Soumya Swaminathan märkis seevastu, et praegu pole teaduslikke tõendeid, mis viitaksid sellele, et lisaannust on tõesti vaja. Swaminathan ütles, et WHO annab vaktsiinidooside kohta soovitusi – tuginedes teadusele ja informatsioonile, mitte üksikutele ettevõtetele, kes kuulutavad, et vaktsiine tuleb manustada lisaannusega.