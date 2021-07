Kuidas oma säästud inflatsioonist puutumata hoida?  

Inflatsioonist on viimastel kuudel üha rohkem rääkima hakatud. Hoiatusi jagavad nii Eesti Panga eksperdid kui ka Euroopa majandusteadlased. Sisuliselt tähendab see seda, et säästudeks kogunenud rahanumber ise ei vähene, ent selle väärtus kahaneb. Pidevalt on kallinenud nii toidukraam kui ka teenused.

„Õnneks ennustatakse hinnakasvu aeglustumist, kuid päriselt pole selle peatumist ette näha,“ tõdeb ka Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu juhatuse liige Tiiu Tälli. Et säästetud summa ostujõud ajas säiliks, on mõistlik säästud tulu teenima panna.

Kuhu investeerida?

Tänapäeval on palju viise, kuidas oma säästud mõistlikult paigutada. Vahest üks populaarsemaid valikuid on kinnisvarasse investeerimine. See eeldab aga suurte summade olemasolu ning üksjagu aktiivset asjaajamist – kuhu piirkonda osta, mis on mõistlik ostuhind ning mida varaga edasi teha?

Üha populaarsemad on ka tehingud väärtpaberitega. See nõuab aga veelgi aktiivsemat sekkumist ja kätkeb endas ka hulga riske. Viimane asi, mida tahaks, on hoolega kogutud rahast ilmajäämine. See on aga aktsiatega kaubeldes üks võimalikke stsenaariumeid.

Üks konservatiivsemaid lähenemisi on vaba raha väärismetallidesse paigutamine. Kuld ja hõbe on olnud hinnas aastasadu. Kuid selle juures on oluline ajastus. Kui ostuhinnad on parajasti kõrged, möödub võib-olla pikki aastaid, enne kui saab näha kulla hinna märkimisväärset kasvu.

Hoiused on kuldne kesktee