Martin Mölder | Presidendivalimised võidakse tahtlikult nurjata 

Alles siis, kui jämeda otsa hoidjate – Keskerakond ja Reformierakond – jaoks on kõikvõimalikud stsenaariumid läbi mängitud nii, et ollakse lõpuks „oma“ kandidaadi võidus enam-vähem kindlad, tullakse temaga päevavalgele. Samas ei saa me kunagi päris kindlad olla, kas esimene kandidaat, kellega välja tullakse, on nüüd näiteks Keskerakonna või Reformierakonna tegelik kandidaat või on see keegi, kes lihtsalt kõige pealt riigikogus tulest läbi lastakse selleks, et valimiskogus oma tegeliku kandidaadiga välja tulla.