TEETÖÖLISED PRAEVAD TULIPALAVAS: „See on lihtsalt liiga julm! Kui õhtul koju lähed, siis oled nagu keeduspagett.“ 

Kuumalaine aina kestab! Terve nädala vältel on olnud talumatult palav, ent sellest hoolimata käis Tallinnas Kadriorus Poska tänaval teeremont kibeda hooga. Teetööline Silver kurdab kuumal reedesel hommikul kurnatult: „See on lihtsalt liiga julm! Päevas läheb vähemalt kümme liitrit vett.“ Õnneks on selle brigaadi töölistel veeautomaat, mida kõik kasutada saavad. Seda küll pausidel, kui töö seisab või tekib vaba hetk. „Lõunapaus on meil olemas, aga lisapause kuumuse pärast tööandja andnud ei ole,“ sõnab ta.