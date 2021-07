FAKTIKONTROLL | Ükski laps ei ole Eestis hinge heitnud koroonavaktsiini tõttu 

Riigikogu liige Kalle Grünthal kirjutas sotsiaalmeedias, et liikvel olla info, et Tallinna lastehaiglas on koroonavaktsiini kõrvaltoimete tagajärjel kaks last surnud ja üks pimedaks jäänud. Fakte kontrollides selgub, et see on vale: Eestis on küll kahel lapsel esinenud pärast kaitsepookimist tõsisemad kõrvalnähud, kuid surnud pole koroonavaktsiini tõttu ükski laps.