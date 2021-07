MAAILM PÕLEB: enneolematu kuumalaine räsib karmilt paljusid riike 

Teisipäeva pärastlõunaseid õhutemperatuure kujutav kaart. Euroopas on eriti palav kesk-, ida- ja lõunaosas ning paiguti ka Hispaanias.

Juuni ja juuli on olnud peaaegu kogu maailmas enneolematult palavad. Põrgukuumus on toonud põhjapoolkeral endaga kaasa nii inimohvreid kui ka ulatuslikke metsapõlenguid. Tundub, et kuumalaine ei taha lõppeda ka Eestis – ka terveks käesolevaks nädalaks prognoositakse temperatuure, mis ei jää 30st plusskraadist kuigi kaugele.