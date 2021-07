Raimond Kaljulaid | Kolmandaks laineks on vaja Tanel Kiige asemele uut ministrit 

Esiteks, enne pandeemia algust kinnitas Kiik Eesti ühiskonnale, et riik on kriisiks valmis. Kõik, mis vaja, on olemas. Tegelikult ei olnud me üldse valmis ning meil ei olnud mitte midagi. Nende sõnade eest ei ole mitte keegi vastutanud.

Teiseks, Eesti hilines nii esimeses kui teises laines viiruse levikule reageerimisega. Kui kutsusin esimese laine alguses üles Tallinnas mitte korraldama siseruumides eakatele kontserte ja üritusi, süüdistasid keskerakondlased mind meedias paanika õhutamises. Loetud päevad hiljem kuulutati välja eriolukord ning keelati mitte ainult üritused, vaid pandi elu riigis täielikult seisma. Teise laine ajal oli Eesti seis kehvem kui enamikes teistes Euroopa ja maailma riikides. Mitte keegi ei ole nende vigade eest vastutanud.

Kolmandaks, vaktsineerimisprotsessi korraldus on olnud kaos ja korralagedus. Avalikkust hoiatanud terviseameti pressiesindajal Simmo Saarel oli õigus – riigil polnud korralikku vaktsineerimiskava ega ole siiani. Vaktsineerimise tempoga ei saa üldse rahul olla. Vaktsineerimise juht palgati suure hilinemisega. Mitte keegi ei ole vaktsineerimise ettevalmistamisel ja läbiviimisel tehtud vigade eest vastutanud.

Neljandaks, kogu viirusekriisi ajal pole suudetud saada kriisi lahendamisega seotud osapooli kordagi ühiselt tegutsema. Kogu aeg on antud vastandlikke ja teineteist välistavaid juhiseid ja sõnumeid ning tekitatud ühiskonnas väga palju segadust. Mitte keegi ei ole selle eest vastutanud.

Viiendaks, Eestis on erakordselt teravad probleemid tervishoius tervikuna. Pikad ravijärjekorrad, õdede puudus, perearstide puudus. Riigikontroll on juhtinud tähelepanu, et tulevikus ei suuda Eesti tagada tänase arstiabi osutamise taset isegi mitte suuremates keskustes – väiksematest kohtadest rääkimata. Jevgeni Ossinovski ajal pandi tervishoidu olulisel määral lisaraha. Kiik ei ole teinud mitte midagi. Ta on teinud mõned ettepanekud, mis on kõik tagasi lükatud. Mis kasu on Eesti rahval ministrist, kes oma valdkonda ei suuda edasi viia?

Kuuendaks, sotsiaalministeeriumi juhtimine on ka ametnike tasemel alla igasugust arvestust. Personaliotsused, kus tuleb kedagi minema saata, on juhtidele sageli ebameeldivad, aga miks peab kogu Eesti rahvas kannatama võtmeministeeriumi kehva juhtimise tõttu? Miks on sotsiaalministeeriumis jätkuvalt juhtivatel kohtadel ametnikud, kes ei tule oma tööga toime? Miks allub minister ametnikele ja mitte ametnikud ministrile?

Seitsmendaks, tuletan meelde ka murtud lubadust tagada Eesti eakatele 100-eurone pensionitõus.