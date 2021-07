Pedja põleng südaööks kustutatud: päästjad otsivad sündmuspaigal viimaseid tulekoldeid 

„Tegu on turbapinnasega, seal tuleb hoolikalt vaadata, et kuskile kännu alla midagi tossama ei jää,“ ütleb päästeameti pressiesindaja Marek Kiik. „Turbasse kipub tuli sisse jääma, nii et seda tuleb päris korralikult immutada.“

Pooleteisele hektarile levinud põleng oli raskesti ligipääsetaval maastikul, nii võtsid päästjad kasutusele ATVd ja roomikutel liikuvad sõidukid. Paakautod vedasid kustutamiseks vajalikku vett mitme kilomeetri kauguselt. Esimese teate saamisel esmaspäeva pärastlõunal poole viie ajal sõitsid Vaimastvere metskonnas süttinud põlengut kustutama üle kümne päästemasina nii Aravetelt, Jõgevalt, Koerust, Mustveest, Paidest, Põltsamaalt, Tabiverest kui ka Väike-Maarjast.

„Jõgevamaa ongi meil kõige tuleohtlikum piirkond,“ räägib Kiik. „Tuleohu kaardil on Jõgevamaa koha peal juba pikka aega punane täpp.“ Ta manitseb kõiki looduses liikujaid olema tule kasutamisel äärmiselt ettevaalikud

Kiik lisab, et päästjatel ei ole metsasel maastikul lihtne töötada. Lisaks keerulisele maastikule tuleb ja tulest õhkuvale kuumusele tuleb kannatada kõikjal valitsevat palavust ning võidelda metsa all varitsevate parmudega. „Päästjad on mõnes mõttes kuumusega harjunud, nad jälgivad kogu aeg, et jooksid piisavalt vett,“ lisab ta.