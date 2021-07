Kohus mõistis muusika autoritele välja üle 60 000 euro  

30. juunil. otsustas Harju maakohus rahuldada täies ulatuses EAÜ poolt Best Idea OÜ vastu esitatud hagi ja mõistis Best Idea OÜ-lt välja 33 492,31 eurot ja samas summas viivised. Eesti Autorite Ühing esitas 10. septembril 2019. aastal hagi Best Idea OÜ vastu, kes on mitmel aastal jätnud Saku Suurhallis aset leidnud jõuluüritustel osaliselt või täielikult tasumata litsentsitasud muusika avaliku esituse eest.