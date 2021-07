TS Laevad otsib andmekaitselt abi: filmis näidati töötajaid nende soovide vastaselt  

TS Laevad pöördusid Andmekaitse Inspektsiooni poole, et saada selgus küsimustes, millises ulatuses käsitleb AKI Saaremaa ja Hiiumaa ning mandri vahelist praamiliiklust võimaldavate sadamate - Virtsu, Kuivastu, Heltermaa ja Rohuküla ala avaliku alana ning milliselt on võimalik TS Laevad OÜ-l kaitsta sadamate aladel enda töötajate õigusi sadamate alal filmivate ja/või pildistavate inimeste tegevuse suhtes.

Käesolev selgitustaotlus on ajendatud tänavu veebruaris ETV2s esilinastunud dokumentaalfilmis sisalduvatest kaadritest, milledes on kajastatud TS Laevad OÜ töötajaid nende soovide vastaselt. AKI teatel annab isikuandmete kaitse seadus õiguse kunstiliseks eneseväljenduseks isikuandmeid töödelda ,kui see ei kahjusta isikuid ülemääraselt. Võimalikku ennetavat töötlemise (filmimise) keelamist saab nõuda vaid esialgse õiguskaitsena kohtus, kus saab samuti taotleda vajadusel filmi avaliku esitamise keelamist, teatas AKI.