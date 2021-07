Haiti võimud: üks Florida arst tahtis tapetud presidendi asemel ise riigipeaks saada! 

Florida kohalik CBSi uudistekanal vahendab, et väidetavalt olla 60ndates eluaastates arst, kes on ise Haiti päritolu, saabunud saareriiki juba juunis, isikliku lennukiga ning „poliitilistel motiividel“. Haiti võimude jutu järgi oli ründajate algne plaan Moïse pelgalt arreteerida ning dr Sanon pukki upitada. Kuidas oleks see ühel nii Haiti kui maailma üldsusele täiesti tundmatul arstihärral õnnestunud, võimud ei täpsustanud. Nende sõnul tuli info tohtri ambitsioonide kohta mitmelt ülekuulatud kahtlusaluselt. Kuigi dr Sanon olla tõesti oma sünnimaa poliitikute suhtes kriitiline, jääb muule maailmale esialgu siiski selgusetuks, mis oli sündmuste käigus tema tegelik roll.

Täielikku kaosesse vajunud Haitis pretendeerib presidendi ametikohale tervelt neli meest, kirjutab The Guardian. Haiti poliitika ekspert professor Laurent Dubois kommenteeris väljaandele, et küsimused Moïse atentaadi tagamaadest ja tellijast võivad tükiks ajaks vastuseta jääda. „On nii palju võimalikke variante, kes võivad selle taga olla,“ sõnas ta. „Siin läheb võimupositsioonide pärast veel võitluseks. See on väga suur mure.“