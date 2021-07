Juhtkiri | Kitsikuses rattur maksku rongisõidule peale? 

Kui kliendilt minnakse juba lisatasu küsima, siis tavaliselt pakutakse vastu paremat teenust. Ent kas see on nii ka seekord? Või tuleb ka lisapileti ostnud ratturil seista eraldi rattavaguni asemel puupüsti täis rongis, ratas käsikõrval ja püüda mitte kaasreisijatele peale kukkuda, sest rongidesse ruumi ju juurde ei teki? See on ilmselt eelistatum variandile, kui alles rongipeatuses peaks selguma, et ratas seekord peale ei mahugi, sest rattakoha eelbroneerimise võimalust Elron ei paku.

Vähe lohutust pakub teadmine, et olukord võiks paraneda 2024. aasta lõpuks, kui saabuvad uued rongid – seniajani tuleb eri tüüpi liiklejatel ikkagi kuidagi ära mahtuda. Rongifirma näeb lahendusena, et rattaid rongi üldjuhul kaasa ei võeta, vaid jäetakse peatuste lähedale rattaparklatesse. Kas rattasõitja saab aga kindel olla, et kahe nädala pärast on kõikides Eesti rongipeatustes ööpäevase valvega vargakindlad parklad? Pealegi ei sobi see lahendus sugugi kõigile, kui rongijaamast sihtkohta tuleb läbida veel mitmeid (kümneid) kilomeetreid või kui „porgandiga” suundutakse näiteks rattamatkale. Küll viitab toimuv vajadusele mõelda ühistranspordist kui tervikust – isiklikke rattaid poleks tarvis rongidesse niipalju tarida, kui kõikides linnades oleks toimiv rattarendi süsteem. Praegu paistab aga, et ratturid peletatakse rongist hoopis autodesse.