Meedia: Varssavi lennujaamas ei lastud agressiivselt käituvat Eesti suursaadikut lennukile 

Eesti välisministeerium kinnitas, et selline intsident meie suursaadikuga Kasahstanis, Kirgiisi Vabariigis, Tadžikistanis ja Türkmenistanis toimus. „Suursaadik informeeris meid, et teda ei lastud Varssavis lennule, kuna ta ei kandnud maski. On kahetsusväärne, et diplomaat ei pidanud kinni lennufirma maskikandmise nõudest. Diplomaat kahetseb ja vabandab."