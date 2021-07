TÄHTIS TEADA! Ole valmis Eesti suurimal merepeol Sail Tallinn näitama väravas vaktsiinipassi või COVID-19 negatiivse testi tulemust 

Kuna Sail Tallinn lavadel astub üles enam kui 200 artisti, kes annavad kokku ligi 85 tasuta kontserti, usub korraldusmeeskond, et programm toob alale rohkelt publikut. Seetõttu rakendatakse kontsertide ja teiste publikurohkete ürituste puhul ka erireegleid. „Reeglite kohaselt saame vabaõhualale lubada kuni 5000 inimest ilma piiranguteta. Alates 5001. inimesest palume esitada sissepääsus isikut tõendav dokument koos COVID-19 läbipõdemise või täieliku vaktsineerimise tõendiga. Alternatiivina sobib ka 48 tunni jooksul tehtud antigeeni negatiivse testi tõend,“ lausus Sail Tallinna turundus- ja kommunikatsioonijuht Kati Remmelkoor. Inimeste piirarvu, et tagada kõikide osalejate maksimaalne terviseturvalisus, jälgib kohapeal turvameeskond.

Vaktsineerimispassi ette näitamine on tänapäeval uus normaalsus kõikide suurte kontsertide ja festivalide puhul, millega tuleb publikul arvestada ka edaspidi. „Tagamaks inimestele turvaline koosviibimine, peame tegema endast kõik oleneva, et viiruse leviku ohtu minimeerida. Üks viis selleks on vaktsineerimine ja selle tõendamine korraldajatele. Hetkel on piirangutevaba inimeste hulk välialal 5000 inimest, kuid see võib sügise saabudes muutuda ning arvestama peab vaktsineerimispassi ette näitamisega tulevikus ka näiteks väiksemate teatrietenduste külastamisel,“ ütles Remmelkoor.