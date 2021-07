VIDEO | Pikselöök tappis Indias 16 inimest, kes tegid äikesetormi ajal selfisid 

Ainuüksi pühapäeval teatati Rajasthani osariigis – kus asub ka Jaipur – veel üheksast surmajuhtumist. Väidetavalt oli Uttar Pradeshi osariik samal ajal veelgi ohvriterohkem. Seal tuvastati vähemalt 41 äikesetormiga seotud surmajuhtumit. Uttar Pradeshis on ohvrite arv kõrge ilmselt seetõttu, et paljud kohalikud töötavad välitingimustes – põldudel ja ehitusel. India peaminister Narendra Modi kinnitas, et hukkunute perekonnad saavad kompensatsiooni.