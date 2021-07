Sandra Vokk | Kes vastutab laste enesetappude eest? 

Tõsi küll, aeg-ajalt oleme oma ühisest rahakotist siia-sinna piskut jaganud, et teha mingi uus tugitelefoni või -äpi. Selle tulemusena on meil küll ohtralt tugitelefone, mille numbril keegi ei helista, ja äpid, mida keegi ei näpi. Mis kasu on noorel telefoninumbrist või mobiilirakendusest, kui vahetu keskkond ning tema ümber olev päris maailm väljendavad kõike muud kui siirast hoolivust ja omaksvõttu? Mõistmatusest ja laiskusest suuname teda ju hoopis nutiseadmest tuge otsima.

Nutimaailm ei asenda päris sidet

Kui noored elavad sotsiaalset elu peamiselt ekraani taga, siis pole ka mingi ime, et liiga vähe laike ja šeere, rääkimata solvavatest ja ähvardavatest sõnumitest, ajavad enesetapu äärele. See, et paljud (ühis-)meediaettevõtted teenivad provokatiivse ja vägivaldse sisu näitamise ning inimese psühholoogiliste nõrkuste pealt, ei häiri enamikku kasutajaist, sest väljakujunenud sõltuvus, tähelepanu- ja kuulumisvajadus on tugevamad. Lapsevanemadki ei tee sellest suurt numbrit, sest lapsed on ju lõpuks ometigi paigal ja vait, olgugi et ajukeemia mõttes laksu all. Selleks aga, et neid ekraani juurest eemale saada, minnakse puhkepäeval vaimu toitma… kaubanduskeskusesse.

Koroonaajastul on kool ja huvihariduski kolinud virtuaalmaailma, kus on viidud õpilaste omavaheline ning ka õpetaja ja õpilaste vaheline kontakt miinimumini. Tööstuslikul maailmavaatel tuginevale massiharidussüsteemile on see osutunud pea ületamatuks väljakutseks – traditsioonilisel moel õpetamisega ei tule paraku toime paljud koolid ega vanemadki, kuid kannatajateks jäävad lapsed ja noored. Ja kuigi koroonapandeemia on vaimse tervise kriisi teravalt esile toonud ja seda isegi süvendanud, peab meeles pidada, et häirekella löödi juba ammu enne seda.

Mis on meie eesmärk?

Mida siis teha? Alustuseks peaks sõnastama konkreetse eesmärgi: laste enesetappude näitaja peab olema null. Seda ei saavuta laiskade ja mõttevaeste lahendustega, mille ühisnimetaja on „keegi teine vastutab“, olgu see siis kool, kodu, omavalitsus või ministeerium. Me kõik vastutame selle eest, et loome teadlikult ning hoiame sisemist ja välist keskkonda, mis toetaks enese ning teistegi vaimset arengut ja heaolu, ning oleme seejuures positiivseks eeskujuks.

See eeldab esiteks teadlikkust omaenda vaimse masinavärgi toimimisest, oma mõtete ja tunnete märkamist, empaatiat, aga ka vaimse heaolu laiemat teadvustamist ja tähtsustamist ühiskonnas. Iga perepea, juht ja õpetaja võiks endalt küsida, mida ta saab veel teha, et tugevdada oma mõjualuste töö- ja õppimisvõimet ning heaolu- ja kuuluvustunnet, et luua ja hoida keskkonda, milles oleks murede märkamine ja abi palumine lihtne. Saame iseenda ja lähikondlaste vaimse heaolu nimel väga palju ära teha, kuid samas tuleks riigijuhtideltki nõuda paremat vaimse tervise ja heaolu poliitikat.