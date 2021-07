Seisukoht | Unustage olümpiaturism! 

Esiteks, suurem osa Tokyosse lendavast 34-liikmelisest koondisest on läbinud tihke valiksõela ja on olümpiakoha auga välja võidelnud. Ja need üksikud, kes said nii-öelda rahvaste sõpruse pileti, pole ju suvalised tüübid bussijaamast, vaid samuti aasta(kümne)id sihikindlat ja korrapärast tööd teinud tublid sportlased. Mis meil saab selle vastu olla, et nad panevad end proovile maailma suurimal areenil?

Teiseks, mis asi on olümpiaturism? Pole ju nii, et esikümme jälgib ranget režiimi ning ülejäänud pildistavad päevad läbi kirikuid ja joovad õlut. Vastupidi, tihti kuuleb sportlastelt, et neil polnudki mahti midagi peale hotelli ja areeni näha. Või kui, siis alles pärast enda võistlust. Tokyos, tõsi, on see niikuinii välistatud, sest atleedid peavad koroonapandeemia tõttu järgima karme reegleid, mille rikkumine võib päädida riigist väljasaatmise või arestikambriga. Ei tundu just eriti lõbus vorm maailma avastamisest, või mis?