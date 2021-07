Estonia kerest leiti kaks uut pragu 

Praod on 10-15 meetrit pikad ning pole selge, kas need tekkisid laevakeresse katastroofi ajal või pärast seda, ütles Arikas Rootsi uudisteagentuurile TT.

Arikas rääkis nädalavahetusel ERR-ile, et vraki uuringud algasid lehviksonariga, et kaardistada laeva asend ja ümbritseva merepõhja seisund. Arikase sõnul on lehviksonari tehtud kujutisel selgelt eristatavad Estonia vraki vööriosa, kiil ja ahter. Näha on sild, tekiehitis, akende read ülemistel tekkidel ning ankur, sõukruvi ja teised detailid. Näha on ka deformatsioone laevakere keskosas.