SÜDA LÄKS RÜTMIST VÄLJA! Pensionär paanitseb: „Advokaat küsis sada eurot sõidu eest minu koju! Ma sain närvišoki!“ 

MUREST MURTUD: Kohtuasjad on proua Linda Kuusiku (82) südame rütmist välja viinud!

Segases kohtuvaidluses kasutütrega määrati Pärnumaal elavat 82aastast Linda Kuusikut kohtus esindama vandeadvokaat Urmas Arumäe. Kohus prouat ei soosinud ja tema kanda jäid sadadesse eurodesse ulatuvad kohtukulud. Prouat hämmastab, et muuhulgas tuleb tal riigile maksta pea sada eurot advokaadi sõidukulu. Kuidas on see võimalik?