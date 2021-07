ERAKONDADE RAHAKOTT | KOLM KUUD ENNE VALIMISI: kes saab kampaaniat teha kogutud rasva pealt? Kellel tuleb kiiresti raha kokku skeemitada? 

2019. aasta lõpus oli vaid kaks erakonda, mille netovara oli positiivne. Vahepeal pole valimisi toimunud ning on saanud koguda. Plussi on jõudnud isegi Keskerakond, millel 2019. aasta lõpus oli kohustusi 805 520 euro jagu rohkem kui varasid.

Milline on Eesti erakondade majanduslik hetkeseis? Oktoobris toimuvateks kohalike omavalitsuste valimisteks on piisavalt rahapakke tagataskust võtta üksnes kahel – hädapärast kolmel – Eesti erakonnal. Vaata graafikutelt, kes on omadega plussis, kes miinuses.