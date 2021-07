Forza Italia: Tartu itaallased panid võidurõõmu ühte suurde hõiskesse 

Jalgpalli jagub pühapäeva õhtul igale poole mujalegi Tartu kesklinna. Kus iganes rohkem rahvast koos, on enamusel neist pilgud naelutatud teleekraanile, olgu selle suurus milline tahes. Väga emotsionaalselt kuskil kaasa ei elata, aga jutu järgi on inglaste poolehoidjad Tartus selges enamuses.

Inglaste poolehoidjad enamuses

„Ikka Inglismaa võidab,“ sõnab Tanel, kelle seltskond on sättinud ennast laua taha lokaalis Pahad Poisid. „Oleksime sõpradega finaali nagunii koos vaadanud. Õhtu on ilus ja otsustasime siia tulla. Käisime paari alagrupimängu ka vaatamas, nüüd saimegi hea laua.“

Lokaal Illegaard, mille kunagine peremees üritas tartlaste seas juurutada inglise jalgpallikultuuri ja mida ekslikult siiani peetakse inglaste kogunemiskohaks, on peaaegu tühi. Paar laudkonda on end televiisorit lähedale sisse seadnud, aga nemadki on hoopis Itaalia poolehoidjad.