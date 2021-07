Kodu kaotanud pereisa: „Me oleme kõik elus ja terved, aga see võinuks palju hullemini lõppeda“ 

KÕIK KÄIS VÄGA KIIRESTI: Pererahva sõnul pääsesid põlevast majast kõik välja, aga asju päästma minna polnud enam võimalik. Foto: Maria Kilk

„Ma just mõtlesin, et nüüd on maja valmis ning saan istuda verandale isa meisterdatud kiiktooli ja lugeda raamatuid, mida olen tahtnud, aga pole jõudnud lugeda. Nüüd pole verandat, pole kiiktooli, raamatuid ka pole. Meid visati ajas 15 aastat tagasi,“ vaatab Pindi ja Vastseliina koguduse õpetaja Argo Olesk oma pere kodu, millest pärast kolmapäevaöist tulekahju on püsti vaid seinad; tuli, kuumus ja kustutusvesi hävitasid aga kogu majas olnud vara.