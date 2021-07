Munitsipaalpolitsei saatis haige koera arsti juurde

Juuni lõpus teavitas tähelepanelik Põhja-Tallinna elanik munitsipaalpolitseid pidevalt järelevalveta õues olevast väikest kasvu koerast, kellel on juba vähemalt pool aastat üks silm haige. Tegelikult nägi silm välja nagu lahtine verine haav. Munitsipaalpolitsei peainspektor Pavel Boitsov oli sellest koerast viimastel kuudel paar korda kuulnud, kuid info oli segane ja ebatäpne – seetõttu ei saanud asjaga korralikult tegeleda. Ja ka ise polnud peainspektor varem seda koera kordagi näinud. „Seekord aga õnnestus tänu meie poole pöördunud kodanikule väga kiiresti koeraomanik välja selgitada. Peainspektor viis koeraomanikuga läbi põhjaliku vestluse koerapidamise ja tema tervise kohta. On lubamatu, kui koer nii pikka aega jookseb ringi haige silmaga,“ rääkis mupo osakonnajuhataja Triin Uudeväli. Samal päeval viis omanik koera loomade kiirabisse, kus koerale tehti vajalik operatsioon – silmalau küljest eemaldati kasvaja. Selle kohta edastas koeraomanik munitsipaalpolitseile loomaarsti tõendi.

„Selgus, et koer on 19 aastat vana, kuid nägi välja noorem. Hiljem käis peainspektor koeraomaniku ja koeraga kohtumas. Koer tunneb ennast hästi. Omanikuga lepiti kokku, et vaatamata sellele, et nii vana koer on juba harjunud jalutama õues iseseisvalt, jalutab ta nüüdsest oma perenaisega ja ainult rihma otsas,“ sõnas Uudeväli. SIIM RANDLA