HAAVAB SILMA: Tallinna amet tahab hävitada kesklinna R-Kioskit 

Rannama toob kirjas Tallinna kesklinna linnaosavalitsusele välja, et kiosk asub muinsuskaitselises vanalinnas ning see püstitati 2010. aastal ajutise ehitisena. Selle kasutamine pidi lõppema 2014. aasta detsembriks. Praegu käes aasta 2021.

„Kioski välisilme on amortiseerunud ja hooldamata. 2019. ja 2020. aastal on muinsuskaitse osakond püüdnud kioski operaatoriga teemat tulemusteta lahendada,“ selgitas Rannama, kelle sõnul pole kioski välisilmet aastate jooksul korrastatud, vaid vastupidi:, ehitise välispinda katab kooruv värvikiht. „Kioski üldilme ei ole sobilik linna ja riigi esindusväljaku Vabaduse väljaku äärde.“

Samas kirjas käib Rannama välja ka ettepaneku, et kioskist vabaks jääv ala võiks olla pinkidega haljasala. „100m raadiuses on samal ettevõttel kaks teeninduspunkti,“ tõi ta veel välja.

„Oleme nõus, et antud kiosk on amortiseerunud ja olemasoleval kujul linnapilti ei sobi,“ vastas Haukanõmm, kelle sõnul on linnaosa praegu seisukohal, et R-kiosk ja tema teenuste pakkumine on väga vajalik. „R-Kiosk Estonia AS info põhjal teenindab nimetatud kiosk aastas umbes 200 000 klienti, kellest 60% tarbis ühistranspordi või telekommunikatsiooni teenust (piletid, roheline kaart, raha laadimised, kõnekaardid jms).“