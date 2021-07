ILMATAAT ANNAB HAGU JUURDE: kas Eestis võib sündida uus absoluutne kuumarekord? 

Atmosfääriteadlane Jüri Kamenik ütleb, et Eesti absoluutse kuumarekordi murdumine on vaid aja küsimus. Küll aga ei usu ta, et see juhtub niipea. Kui aga uus kuumarekord peaks siiski sündima, siis pakub Kamenik, et see võiks juhtuda Ida-Virumaal, kus on selleks mõnevõrra soodsamad tingimused kui mujal Eestis.