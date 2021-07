VIDEO | Maad ei müü! Kange talumehe viljapõld keset linna 

Katarzyna, kes on üks Jantarowa tänava elanikke, ütles ajalehele Dziennik Wschodni: „Põlluvaadet on oma aknast märksa parem nautida, kui näha hommikul kohvi juues vaid halle betoonmaju.“ Sotsiaalmeedia on aga täitunud kiitvate kommentaaridega – pärast seda, kui viljalõikusfotod ilmusid Redditisse. Myslowski postitus sai kohe 86 000 jälgijat. „Paljud maksaksid sellise vaatega korteri eest rohkemgi, kui Lublinis uusehituste korteri eest nõutakse,“ tsiteerib Dziennik Wshodni üht postitustest. Teine lisab aga: „See on kiiduväärt, kui keegi seisab oma õiguste eest.“